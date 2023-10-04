مبيعات المنازل الفاخرة في دبي تصل إلى 1.6 مليار دولار في الربع الثالث

ذكر تقرير في قطاع العقارات نشر اليوم الأربعاء أن مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار أو تزيد في دبي وصل إلى 1.6 مليار دولار في الربع الثالث ارتفاعا من 1.13 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك في بيان أن القيمة الإجمالية للمبيعات بلغت تقريبا 5 مليارات دولار بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول هذا العام.

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وتسعى دبي لاجتذاب الأفراد ورؤوس الأموال لدفع عجلة النمو طويل الأمد في إطار نموذج اقتصادي يركز على الاستثمار العقاري والسياحة وتدفق رأس المال الأجنبي.

ويحظى مجال العقارات بفترة ازدهار قوية بدعم من طلب روسي، في ظل عقوبات متعلقة بالحرب على أوكرانيا وقواعد الإقامة الأقل تشددا، ويرى محللون هذه المرة أن هناك إجراءات حماية أكثر من تكرار مشكلات عانت منها دبي خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقال فيصل دوراني الشريك في نايت فرانك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا فيها "الطلب على المنازل الفاخرة في دبي يظل قويا، كما يظل المعروض أقل من الطلب".

ووصل العدد الإجمالي للمنازل التي تبلغ قيمتها ما يزيد عن 10 ملايين دولار خلال تسعة أشهر حتى سبتمبر/أيلول لمستوى قياسي هو 277 في دبي وأشارت الشركة إلى أن ذلك يبني على مكانة دبي بين أسواق تلك الصفقات لتتصدر النصف الأول متفوقة على نيويورك وهونغ كونغ ولندن.

وأشارت الشركة الاستشارية إلى أن تلك الأنشطة هيمن عليها المشترون نقدا.