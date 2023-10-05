"روشن" تدشن مشروع "وارفة" شرق الرياض

وضعت شركة "روشن" حجر الأساس لمشروع "وارفة" في حي الجنادرية شرق العاصمة الرياض على مساحة 1.4 مليون متر مربع، وذلك برعاية وحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

من جانبه، قال أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، إن مشروع "وارفة" سيكون جاهزا للاستفادة منه قريباً، وهو مشروع متكامل، يأتي وفق رؤية المملكة 2030 التي وضعها ولي العهد.

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وأشاد بدور صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة روشن في تدشين مثل هذه المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع أولاً، وتطوير الثقافة السكنية لدى المستفيدين من تلك المشروعات، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته، أكد المدير العام التنفيذي لإدارة البرامج والمشاريع في المجموعة المهندس عامر خربوش، أن المجموعة تعمل على تطوير مجتمعات متكاملة في المملكة لتوفير أسلوب حياة عصري بتصاميم مستلهمة من الإرث السعودي الأصيل، وتعمل على تعزيز النمو المحلي من خلال الشراكات مع الموردين المحليين.

ولفت النظر إلى أن المجموعة في سبيل تعزيز هذا المستهدف قامت بتوقيع 7 عقود منها 3 بقيمة 2.3 مليار ريال و 4 عقود بقيمة 640 مليون ريال لتمكين الشركات المحلية ودعم تطورها.

وأفاد المهندس خربوش أن مشروع وارفة يقع على مساحة 1.4 مليون متر، ويتضمن 2380 وحدة سكنية بتصاميم مستوحاة من أساليب العمارة السلمانية.