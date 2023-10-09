"ألفا المالية" تطلق صندوقاً عقارياً لتطوير مشروع في وجهة "مسار" بـ600 مليون ريال

وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار السعودية، المالك والمطور لوجهة "مسار" وشركة ألفا المالية اتفاقية استحواذ، لإطلاق "صندوق ألفا المالية لتطوير أرض بوجهة "مسار"، في أول تعاون مع مؤسسة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، وبالشراكة مع شركة مجموعة الاتحاد والتكافل للاستثمار المحدودة المطور الرئيس لمشروع الصندوق، باستثمارات تفوق 600 مليون ريال.

ويعد الصندوق صندوقاً عقارياً مغلقاً ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى الاستحواذ على قطعة أرض في وجهة "مسار" تبلغ مساحتها 2437 متراً مربعاً، لتطوير برج سكني يتكون من نحو 240 شقة سكنية .

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة "مسار" ياسر أبو عتيق، إن اتفاقية الاستحواذ تعكس عزم الشركة في تطوير الوجهة وتحويلها إلى وجهة حضرية متكاملة، تقدِّم تجارب استثنائية للسكان والزوار في مختلف القطاعات وفق صحيفة "مال" السعودية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد والتكافل للاستثمار المحدودة خالد بن محمد السعود إن المشروع المرتبط بصندوق ألفا المالية لتطوير أرض وجهة مسار يُعد جزءًا من مشاريع الشركة في مواكبة النمو في قطاع العقارات في مدينة مكة المكرمة، كما تمثل الوجهة إحدى أهم وأضخم المشاريع العقارية القائمة في البلاد.