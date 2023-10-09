"ألفا المالية" تطلق صندوقاً عقارياً لتطوير مشروع في وجهة "مسار" بـ600 مليون ريال
لتطوير برج يضم 240 شقة سكنية
وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار السعودية، المالك والمطور لوجهة "مسار" وشركة ألفا المالية اتفاقية استحواذ، لإطلاق "صندوق ألفا المالية لتطوير أرض بوجهة "مسار"، في أول تعاون مع مؤسسة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، وبالشراكة مع شركة مجموعة الاتحاد والتكافل للاستثمار المحدودة المطور الرئيس لمشروع الصندوق، باستثمارات تفوق 600 مليون ريال.
ويعد الصندوق صندوقاً عقارياً مغلقاً ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى الاستحواذ على قطعة أرض في وجهة "مسار" تبلغ مساحتها 2437 متراً مربعاً، لتطوير برج سكني يتكون من نحو 240 شقة سكنية .
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة "مسار" ياسر أبو عتيق، إن اتفاقية الاستحواذ تعكس عزم الشركة في تطوير الوجهة وتحويلها إلى وجهة حضرية متكاملة، تقدِّم تجارب استثنائية للسكان والزوار في مختلف القطاعات وفق صحيفة "مال" السعودية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد والتكافل للاستثمار المحدودة خالد بن محمد السعود إن المشروع المرتبط بصندوق ألفا المالية لتطوير أرض وجهة مسار يُعد جزءًا من مشاريع الشركة في مواكبة النمو في قطاع العقارات في مدينة مكة المكرمة، كما تمثل الوجهة إحدى أهم وأضخم المشاريع العقارية القائمة في البلاد.
-
السعودية تعلن خارطة طريق لزراعة 10 مليارات شجرةخلال فعاليات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تستضيفه الرياض حالياً اقتصاد
-
رئيس "أرامكو": الطاقة التقليدية ستظل المنتج الأساسي في السوقتمثل 95% من مجموع الإمدادات المتاحة طاقة
-
"أكوا باور" للعربية: هكذا يتم تخفيض التكاليف لتحلية مياه البحرالتناضح العكسي يخفض 3.5 مليون طن من الانبعاثات سنوياً في مشروع "الشعيبة" بالسعودية قصص اقتصادية