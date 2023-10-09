"الوطنية للإسكان" السعودية تتيح التسجيل في 3 مشاريع جديدة بضاحية الفرسان

أتاحت الشركة الوطنية للإسكان NHC، اليوم، التسجيل لـ 3 مشاريع سكنية جديدة في ضاحية الفرسان شمال مدينة الرياض، تباعًا لسلسلة الإطلاقات التي تمت في شهر سبتمبر، لتوفير خيارات سكنية نوعية وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

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وتمتد المشاريع الجديدة على مساحة إجمالية تقدر بـ 370 ألف متر مربع، موفرةً من خلالها أكثر من 1400 وحدة سكنية بتصاميم عصرية ومساحات متنوعة، ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق وفق أعلى معايير الجودة.

وتضم ضاحية الفرسان أكثر من 190 مرفقاً حيوياً، ومراكز تجارية ومسطحات بمساحات خضراء تتجاوز 6 ملايين مترا مربعا لتسهم في أنسنة المدن وخلق مجتمعات حيوية توفّر كافة الاحتياجات وتضمن الوصول السهل والسريع للخدمات والمرافق عبر مسارات آمنة للمشاة والدراجات، وفق " واس".

وتضم الضاحية مستشفيات ومراكز صحية ومراكز تجارية وترفيهية ورياضية ومراكز مجتمعية، بجانب المساجد والمدارس .

وتعمل الشركة الوطنية للإسكان على تطوير ضاحية الفرسان بمساحة إجمالية تتخطى 35 مليون متر مربع، لتوفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وذلك في إطار عملها على استحداث ضواحي ومجتمعات سكنية متكاملة تعزز من جودة الحياة وتسهم في زيادة المعروض العقاري بالرياض بخيارات سكنية متنوعة، كما تحرص على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

وفي الأسبوع الماضي وقعت الشركة الوطنية للإسكان في السعودية "NHC"، عقد تطوير البنية التحتية في المرحلة الثانية من ضاحية الفرسان بقيمة تقدر بـ665 مليون ريال، مع شركة سعد سعيد الصاعدي وأولاده للمقاولات والصيانة.

ويأتي التوقيع ضمن خطط واستراتيجيات الشركة في تسريع وتيرة الإنجاز بضاحية الفرسان، حيث تتضمن انطلاق أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية في الضاحية وفق أفضل معايير الجودة والاستدامة، تمهيدًا للبدء في أعمال البنية الفوقية لتوفير مجتمعات سكنية توفر خيارات سكنية عصرية تليق بتطلعات الأسرة السعودية.