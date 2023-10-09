"روشن" تعلن إطلاق مبيعات "وارفة" في الرياض

أعلنت مجموعة "روشن" للتطوير العقاري، عن إطلاق مبيعات مجمع "وارفة" الجديد في حي الجنادرية بالعاصمة السعودية الرياض.

وتستهدف "روشن" في المرحلة الأولى من المشروع توفير 1609 وحدات سكنية، تتنوع ما بين الفلل، والتاون هاوس، والدوبلكس، المستوحاة من تصاميم العمارة السعودية، وتتوفّر فيها مجموعة من المرافق الحيوية، والمساحات الخضراء، والأماكن العامة، التي تُسهم في رفع جودة حياة السكّان وفق "واس".

مادة اعلانية

ويقع مركز المبيعات "وارفة" يقع شرق مدينة الرياض، حيث يضم مجسمًا مفصلًا للمشروع وتقنيات تفاعلية متنوعة، لاستعراض المجتمع والوحدات والمنشآت المختلفة مجتمع وارفة، حيث توفر تلك التقنيات تجربة لعملاء روشن تمكنهم من الاطلاع على تفاصيل الوحدات كافة بمختلف أنواعها وأحجامها والمجتمع بأكمله.

وقبل أيام وضعت شركة "روشن" حجر الأساس لمشروع "وارفة" في حي الجنادرية شرق العاصمة الرياض على مساحة 1.4 مليون متر مربع، برعاية وحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

و قال أمير منطقة الرياض،إن مشروع "وارفة" سيكون جاهزا للاستفادة منه قريباً، وهو مشروع متكامل، يأتي وفق رؤية المملكة 2030 التي وضعها ولي العهد.