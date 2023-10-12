اقتصاد الكويت
الكويت توقع عقداً بقيمة 1.12 مليار دولار للبنية التحتية لمشروع إسكاني
"غيزهوبا غروب" الصينية تتولى تنفيذ مشروعات البنية التحتية على مدى 4 سنوات
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت، يوم الأربعاء، عن توقيع عقد بقيمة 345.23 مليون دينار (1.12 مليار دولار) مع غيزهوبا غروب الصينية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية على مدى 4 سنوات.
وقالت المؤسسة في بيان إن العقد يخص مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار وخزان مياه المعالجة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني الذي سينفذ على مساحة 6400 هكتار على بعد 27 كيلومترا من غرب مدينة الكويت، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"البحر الأحمر الدولية": نتوقع جذب 450 ألف زائر سنوياً بالمرحلة الأولىإطلاق رحلات دولية إلى دبي هذا العام قصص اقتصادية
-
"صندوق النقد" للعربية: التضخم أكبر تحدٍّ اقتصادي أمام دول المنطقةأزعور: تباطؤ النمو في 2023 لكن بمستويات متفاوتة بين دول المنطقة قصص اقتصادية
-
مديرة صندوق النقد: مصر تواجه تحديات وهذا ما يقوم به مسؤولوهاقالت إن صراع إسرائيل وحماس يزيد قتامة أفق الاقتصاد العالمي اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية