الكويت توقع عقداً بقيمة 1.12 مليار دولار للبنية التحتية لمشروع إسكاني

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت، يوم الأربعاء، عن توقيع عقد بقيمة 345.23 مليون دينار (1.12 مليار دولار) مع غيزهوبا غروب الصينية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية على مدى 4 سنوات.

وقالت المؤسسة في بيان إن العقد يخص مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار وخزان مياه المعالجة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني الذي سينفذ على مساحة 6400 هكتار على بعد 27 كيلومترا من غرب مدينة الكويت، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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