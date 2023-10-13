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عقارات لندن (shutterstock)
عقارات لندن (shutterstock)

بنك رسملة يوسع محفظته العقارية في لندن بالاستحواذ على مبان بقيمة 63 مليون دولار

أكد أن الصفقة تعزز محفظته العقارية المنوطة بالقطاع السكني في لندن

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك رسملة للاستثمار في دبي يوم الخميس عن إتمام صفقات استحواذ على ثلاثة مبان سكنية في لندن بقيمة 63 مليون دولار.

وقال البنك في بيان صحفي إن الصفقة تأتي تعزيزا لمحفظة رسملة العقارية المنوطة بالقطاع السكني في لندن، مع التركيز بشكل أساسي على القطاعات الفرعية المزدهرة والتي تضم الشقق الفندقية ومشاريع البناء السكنية بهدف التأجير في لندن.

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وبنك رسملة متخصص في الاستثمارات البديلة ويعمل في الأسواق العالمية منذ 1999، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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