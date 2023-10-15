السوق العقارية في السعودية تسترد 49% من خسائر 3 أسابيع

استردت السوق العقارية في السعودية نحو 49.3% من خسائر انخفاض إجمالي قيمتها السوقية خلال الأسابيع الثلاثة، قبل الأسبوع الماضي، البالغة 6.6 مليار ريال، بارتفاع إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.2 مليار ريال "0.2 %"، واستقر الإجمالي على إثره عند 1.42 تريليون ريال.

وقد انعكس ذلك على مؤشر البورصة العقارية السعودية بالارتفاع بنسبة 0.2 % "ارتفاع 22.7 نقطة"، واستقراره مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 9994.37 نقطة، مقارنة بمستواه خلال الأسبوع الأسبق البالغ 9971.67 نقطة.

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في جانب آخر من نشاط السوق العقارية المحلية، سجل إجمالي القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعا جيدا بنسبة وصلت إلى 44.1 %، مدفوعا بالدرجة الأكبر من استمرار تحسن نشاط القطاع التجاري، الذي قابله استمرار تباطؤ نشاط القطاع السكني، الذي ما زال خاضعا للتأثير العكسي لارتفاع معدل الفائدة ووصوله إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من عقدين من الزمن، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وقد أفضت تلك التطورات الإيجابية على مستوى النشاط العقاري إلى استقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 7.3 مليار ريال، وفي المقابل تراجع إجمالي عدد الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي نفسه بنسبة 1.6 %، واستقر إجمالي عدد الصفقات عند أدنى من 5.3 ألف صفقة عقارية.