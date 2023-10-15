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بورصة الكويت (رويترز)
بورصة الكويت (أرشيف - رويترز)
بورصة الكويت

"سنام" الكويتية تعلن تغطية اكتتاب زيادة رأس المال بنسبة 279%

الزيادة تشمل إصدار أكثر من 21 مليون سهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة سنام العقارية الكويتية، اليوم الأحد، تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها بنسبة 279.366%.

وقالت الشركة في إفصاح لبورصة الكويت، إن الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة يشمل إصدار 21 مليونا و649 ألفا و50 سهما بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، ما يعادل 2.16 دينار بدون علاوة الإصدار.

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وأوضحت الشركة أن الاكتتاب تم خلال الفترة المخصصة لحق الأولوية، وبالتالي لن يتم مد فترة الاكتتاب وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

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