"المطلاع" تنعش السوق الكويتية بأكثر من 41 مليار دولار

كشف تقرير عقاري أن إجمالي الأراضي المخصصة للسكن الخاص في الكويت بلغت بنهاية العام 2022 نحو 207.149 ألف قطعة أرض تتوزّع في 90 منطقة مختلفة، وتشكل منطقة "المطلاع" السكنية نحو 13% منها.

وتعدّ "المطـلاع" أكبـر منطقـة سـكنية فـي الكويـت حالياً، حيـث تضـم 28288 قطعـة أرض للسـكن الخـاص بإجمالي مساحة تبلغ 11.38 مليون متر مربع، ويصل متوسط مساحة القسيمة في المنطقة إلى 400 متر مربع.

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وتعدّ المنطقة أحدث المشاريع الإسكانية في الكويت، وتعتبر بوابة الشمال، حيث يسهم إنشاء هذه المدينة السكنية في إنعاش السوق المحلي بمبلغ يتجاوز 3.5 مليار دينار، وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.