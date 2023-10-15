"إنفاذ" يعقد أكثر من 27 مزادًا عقاريا في 10 مناطق ومدن بالسعودية

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة أكثر من 27 مزادًا علنيًا، في الفترة بين من 16 و23 من أكتوبر الجاري، وتتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 268 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، إضافةً لمجموعة من المنقولات في 10 مناطق ومدن بالمملكة.

وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 4 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 21 فرصة عقارية متنوعة، و7 مزادات لعرض 52 عقارًا بمنطقة الرياض، و73 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 5 مزادات علنية، و74 فرصة عقارية في 4 مزادات بمنطقة القصيم، ومزادًا واحدًا في منطقة الجوف يعرض فيه 5 عقارات، إضافةً لعرض 23 عقارًا بعرعر، و10 عقارات بمنطقة حائل، و3 عقارات في منطقة الباحة، و6 عقارات في منطقة عسير، ومزادًا بالمدينة المنورة يعرض من خلاله قصر سكني.

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وتشمل المزادات مجموعة من المنقولات، منها مزاد الإبل بالطويقي بمدينة الرياض، ومزاد الإبل والأغنام بالمدينة المنورة، ومزاد للسيارات والشاحنات بجدة.

وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.

ومركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" هو مركز حكومي مستقل، و يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق.