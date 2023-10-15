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برنامج سكني
برنامج سكني
عقارات السعودية

"سكني" يعلن استفادة أكثر من 29 ألف أسرة سعودية في الربع الثالث

سبتمبر الأعلى منذ بداية العام

دبي - العربية.نت
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كشف برنامج "سكني" عن استفادة 29.361 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال الربع الثالث من 2023، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة منذ بداية العام إلى 71.145 ألف أسرة، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام 72.996 ألف أسرة سعودية.

وأضاف البرنامج في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

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وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر سبتمبر بلغ 10.808 ألف أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في سبتمبر 6.803 آلاف أسرة، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها "سكني" للأسر السعودية، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

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ولفت إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي تأكيداً من "سكني" على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

وأشار البرنامج إلى أن العديد من المشاريع متاحة للحجز إلكترونياً من خلال منصة وتطبيق "سكني" في مختلف مناطق المملكة، داعياً الأسر السعودية الراغبة بالتملك للاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية المتاحة من خلال زيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ "سكني" عبر الرابط https://sakani.sa، وذلك في إطار السعي المتواصل لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم.

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