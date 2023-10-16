إصدار أول تشريع لإدارة المرافق بالقطاع العقاري السعودي في الربع الأول من 2024

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودية المهندس عبد الله بن سعود الحمَّاد، إن الهيئة ستُصدر أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول للعام المقبل 2024م، وسيتم إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق، التي تُنظم وتحوكم العمل في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية التي تُسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.

وشارك الحماد في مؤتمر ومعرض "ميفما كونفكس" 2023م الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) تحت شعار "إدارة المرافق في العصر الرقمي- نحو تبني مستقبل ذكي"، المقام في مدينة الرياض يومي 15 - 16 أكتوبر الجاري .

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وأوضح الحمَّاد في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر أنَّ الدولة حرصت على تنظيم القطاع العقاري وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي 6.1 %، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7 %.

وقال إنّ نشاط إدارة المرافق أحد الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية الذي مضى على بدء تطبيقه نحو 3أشهر، ويعد هذا النظام من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة قطاعًا حيويًا وجاذبًا، ومحفزًا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في كافة الأنشطة العقارية".