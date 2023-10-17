صندوق عقاري برأس مال 4 مليارات ريال لتطوير مشروع بـ"حديقة الملك سلمان"

دُشّن اليوم صندوق عقاري خاص لمشروع حديقة الملك سلمان في شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتطوير أول مشروع عقاري استثماري في حديقة الملك سلمان تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجاء الصندوق الاستثماري لتطوير ما يزيد على 290 ألف متر مربع داخل حديقة الملك سلمان برأس مال 4 مليارات ريال بالشراكة بين شركة السعودي الفرنسي كابيتال مع شركة نايف الراجحي للاستثمار، بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وضمن الشراكة الاستراتيجية بين البرنامج وشركة السعودي الفرنسي كابيتال لإطلاق الصندوق الاستثماري الذي تسهم مخرجاته في تعزيز جودة الحياة في حديقة لملك سلمان ويأتي في سياق تحفيز القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفق "واس".

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و أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان، في سبتمبر الماضي، عن إطلاق صندوق التطوير العقاري لحديقة الملك سلمان، الذي سيعنى بتطوير أول قطعة أرض استثمارية عقارية داخل حدود الحديقة، ويشكل الصندوق بآلية عمله نموذجا فريدا للتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، حيث سيقوم الأخير بإدارة الصندوق وتمويله بالكامل.

وفي ظل هذه الشراكة الأولى من نوعها على مستوى القطاعين العام والخاص، ستعمل "شركة حديقة الملك سلمان للاستثمار والتطوير العقاري" مطورا رئيسا، فيما ستعمل "شركة السعودي الفرنسي كابيتال" مديرا للصندوق، وستعمل شركة "نايف الراجحي الاستثمارية" مطورا عقاريا ومستأجرا رئيسا للمشروع.