ضغوط جديدة على سوق العقارات الصينية.. "كانتري غاردن" في خطر التخلف الكامل!

يترقب السوق العقاري الصيني احتمالية فشل شركة "Country Garden" في سداد قسيمة بقيمة 15 مليون دولار اليوم الثلاثاء، أي بعد نهاية فترة سماح مدتها 30 يومًا.

ومن المقرر أن يؤدي عدم سداد هذه المدفوعات إلى حدوث حالات تخلف أخرى، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية.نت".

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ومع ما يقرب من 11 مليار دولار من السندات الخارجية و6 مليارات دولار من القروض الخارجية، فإن تخلف شركة "كانتري غاردن" عن السداد من شأنه أن يمهد الطريق لواحدة من أكبر عمليات إعادة هيكلة ديون الشركات في الصين، مع تفاقم أزمة القطاع العقاري في البلاد وأثرها على النمو الاقتصادي.

عدم السداد، أمر متوقع بعد أن حذرت شركة "كانتري غاردن" الأسبوع الماضي من عدم قدرتها على الوفاء بالتزامات الديون الخارجية، ما سيجعل الشركة الأحدث بين عشرات المطورين الصينيين الذين تخلفوا عن السداد.

كما تخلت الشركة أيضًا عن مدفوعات خارجية أخرى في الأسابيع القليلة الماضية، على الرغم من أن هذه المدفوعات لم تتخطى بعد فترات السماح التي مدتها 30 يومًا.

وقال أحد حاملي سندات كانتري غاردن، الذي رفض الكشف عن هويته، إنه لم يكن هناك أي دفع حتى ظهر يوم الثلاثاء.

وفي تذكير جديد بمدى قلق المستثمرين بشأن الأزمة في القطاع، شهدت شركة تطوير عقاري كبرى أخرى، "Gemdale"، انخفاض أسهمها وسنداتها يوم الثلاثاء بعد استقالة رئيس مجلس إدارتها لأسباب صحية.

وفقدت 3 من سنداتها أكثر من خُمس قيمتها قبل تعليق تداولها، وهوى سهمها بنسبة 9%.

خفضت وكالة موديز تصنيف "Gemdale" إلى B3 من Ba3 مع نظرة مستقبلية سلبية يوم الثلاثاء، في حين خفضت وكالة "فيتش" تصنيف شركة "China Vanke" المدعومة من الدولة و"Poly Developments" المملوكة للدولة إلى BBB من BBB+، مشيرة إلى ارتفاع الرافعة المالية.

وأضافت "فيتش" أن أداء المبيعات الأخير لشركة "China Vanke" كان أضعف من المتوقع، مما قد يضعف توليد النقد وجهودها لتقليص المديونية.

قالت مجموعة "Evergrande"، التي تقع في قلب أزمة الديون، يوم الاثنين إنها ستعقد اجتماعًا لحاملي السندات يومي الأربعاء والخميس للموافقة على خطة لتأجيل موعد إعادة شراء سندات بقيمة 2.1 مليار يوان (287.11 مليون دولار) لمدة عام واحد حتى أكتوبر 2024.

واقترحت أيضًا تأجيل مدفوعات الفائدة المستحقة مرة أخرى بين أكتوبر 2021 وأبريل 2023 للسندات المستحقة في أكتوبر 2025 لمدة ستة أشهر حتى أكتوبر 2024.

حتى الآن، تخلف المطورون الذين يمثلون 40% من مبيعات المنازل الصينية عن سداد التزامات ديونهم منذ عام 2021، وفقًا لبنك "جي بي مورغان". وتظهر أرقام "CreditSights" أن المطورين الصينيين تخلفوا عن سداد أكثر من 114.6 مليار دولار من أصل 175 مليار دولار من السندات الدولارية المستحقة منذ عام 2021.

قامت شركة "Country Garden" بتعيين هوليهان لوكي، وشركة تشاينا إنترناشيونال كابيتال ومكتب المحاماة سيدلي أوستن كمستشارين لدراسة هيكل رأس المال ووضع السيولة وصياغة حل "شامل".

في الأسبوع الماضي، أصبحت شركة تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة "Kingboard" واحدة من أولى الشركات المدرجة المعروفة التي اتخذت إجراءات قانونية ضد "Country Garden" عندما أصدرت وحدة، مستحقة لها 1.6 مليار دولار هونغ كونغ (204 مليون دولار أميركي)، طلبًا قانونيًا لاستحقاق أموالها.

أمرت المحاكم الصينية بتجميد أسهم بقيمة 63.68 مليون يوان في وحدتين من شركة "Country Garden Services"، وهي شركة شقيقة للمطور العقاري، حتى أكتوبر 2026، وفقًا لـ"Tianyancha" يوم الثلاثاء.

ونفذت الصين سلسلة من إجراءات الدعم في الأشهر الأخيرة لإنعاش سوق العقارات. ويواجه القطاع، الذي يمثل ربع الاقتصاد، أزمة منذ أن بدأ صناع السياسات في اتخاذ إجراءات صارمة ضد مستويات الديون المرتفعة في الصناعة في عام 2021.

وقال المحللون إن الإجراءات الجديدة ليست كافية لتغيير موقف القطاع في أي وقت قريب، لكن بيانات الصناعة الصادرة هذا الأسبوع ستتم مراقبتها عن كثب لقياس مدى تأثير الخطوات التي أحدثتها حتى الآن.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مبيعات العقارات حسب مساحة الطابق يوم الأربعاء، كما سيتم إصدار أسعار المنازل الجديدة على مستوى البلاد لشهر سبتمبر يوم الخميس.