"الوطنية للإسكان" السعودية تبدأ تطبيق أقل هامش ربح تمويلي 2.59% على جميع مشاريعها

بدأت الشركة "الوطنية للإسكان" NHC تطبيق نسبة التمويل المخفضة "أقل هامش ربح تمويلي" المقدم من صندوق التنمية العقارية على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في مختلف مناطق المملكة بنسبة غير مسبوقة تصل لـ 2.59% ولفترة محدودة مع مجموعة من البنوك المحلية.

وسيتم تطبيق الحل التمويلي "أقل هامش ربح تمويلي" عن طريق مصرف الراجحي والبنك الأهلي وبنك الإنماء، وذلك امتداداً للشراكة الفاعلة مع الجهات التمويلية في سبيل توفير حلول تمويلية شاملة ومزايا تنافسية تلائم جميع احتياجات العملاء، وتسهم في تسهيل رحلة تملّك المواطنين للمسكن الأول.

مادة اعلانية

ودعت "الوطنية للإسكان" الراغبين في الحجز والشراء في مشاريعها بزيارة موقعها الإلكتروني أو مراكز سكني الشامل https://beta.nhc.sa/ar/real-estate-development/.

وتتميز مشاريع "الوطنية للإسكان" بتنوعها وتمركزها في مواقع استراتيجية داخل النطاق العمراني في مختلف مناطق المملكة، حيث تعمل على تطوير ضواح نوعية بمساحات ضخمة ومجتمعات سكنية وفق أفضل المقاييس العالمية، مراعية وفرة المسطحات الخضراء وتكاملية المرافق والخدمات وتطبيق أفضل معايير جودة الحياة بسهولة الوصول لجميع الاحتياجات اليومية عبر مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدراجات، وتبنيها أفضل التقنيات الحديثة لخلق مجتمعات سكنية تليق بالأسرة السعودية.