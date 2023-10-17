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مخطط مشروع بلووم ليفينج - موقع الشركة
مخطط مشروع بلووم ليفينج - موقع الشركة
عقارات

"بلووم القابضة" تبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع "بلووم ليفينج" في أبوظبي

عينت شركة "إدرافور الإمارات" مقاولاً لأعمال الأساسات

دبي - العربية.نت
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عينت شركة بلووم القابضة، شركة "إدرافور الإمارات" مقاولاً لأعمال الأساسات في "كاساريس"، المرحلة الثالثة من مشروعها السكني المتكامل "بلووم ليفينج" في أبوظبي.

وقالت الشركة في بيان إنه من المتوقع تسليم المرحلة الثالثة "كاساريس" في الربع الأول من عام 2026، حيث تم بيع جميع الوحدات السكنية فيها، والتي تتنوع بين منازل التاون هاوس المؤلفة من غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم.

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وشهدت أول مرحلتين من مشروع بلووم ليفينج، وهما "قرطبة" و"توليدو"، بيع جميع الوحدات السكنية فيهما، وتسير الأعمال فيهما بوتيرة ثابتة ووفقاً للجدول الزمني على أن يتم تسليمهما في الربع الرابع من عام 2024 والربع الثاني من عام 2025 على التوالي وفق "وام".

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ويقع المجمّع السكني "بلووم ليفينج"في مدينة زايد على مقربة من مطار أبوظبي الدولي. وتم تصنيفه كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع.

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