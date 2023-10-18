"العقار" السعودية: دراسة تأسيس مجلس تنسيقي لحوكمة وتنظيم قطاع المرافق العقارية

وقّعت الهيئة العامة للعقار والشركة السعودية لإدارة المرافق، مذكرة تفاهم تعزيز التعاون في تطوير معايير إدارة المرافق العقارية، ودراسة تأسيس مجلس تنسيقي بين الجهات ذات العلاقة لحوكمة وتنظيم قطاع المرافق العقارية وتطوير المعايير اللازمة لها.

وقالت الهيئة في بيان، إن مذكرة التفاهم تهدف أيضا إلى تعزيز التعاون في مجال الدراسات اللازمة حول السوق المحلية ورصد التحديات وفرص الاستثمار لتطوير قطاع المرافق العقارية والارتقاء به، والتعاون لتطوير وتأهيل ممارسي نشاط إدارة المرافق العقارية (أفراد، منشآت)، وفق الممارسات العالمية.

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وأضافت أنها تهدف إلى تعزيز التعاون في بناء نموذج مقترح لرحلة ترخيص المنشآت لممارسة نشاط إدارة المرافق وفق أفضل الممارسات في هذا المجال لتعزيز كفاءة الخدمات المقدّمة والارتقاء بالسوق المحلية تحقيقاً لمبدأ استدامة المنشآت و تعزيزاً لجودة الحياة وتطوير حلول رقمية لرفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع إدارة المرافق العقارية في المملكة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحمَّاد، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية المهندس عادل بن إبراهيم الرويشدي، وخلال مشاركة الهيئة العامة للعقار في مؤتمر ومعرض "ميفما كونفكس" 2023م، الذي تنظّمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) تحت شعار إدارة المرافق في العصر الرقمي- نحو تبنّي مستقبل ذكي"، وذلك في مدينة الرياض.

وتسعى الهيئة العامة للعقار من خلال توقيع هذه المذكرة إلى تنظيم النشاط العقاري ورفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه وتقديم الدعم المساند لشركائها للنهوض بالقطاع العقاري بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستهدفات الاستراتيجية العقارية ورؤية 2030.