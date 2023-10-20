استقرار أسعار المنازل بشكل عام في الصين خلال سبتمبر 2023

قالت الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الخميس، إن أسعار المنازل في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم بالصين ظلت مستقرة بشكل عام في شهر سبتمبر الماضي، حيث لم تتغير أسعار المنازل بشكل أساسي في مدن الدرجة الأولى.

وذكرت الهيئة أن أسعار المنازل الجديدة في مدن الدرجة الأولى الأربع في الصين، وهي بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن، ظلت مستقرة على أساس شهري في سبتمبر الماضي، مغيرة بذلك منحى نزوليا على أساس شهري بلغ 0.2% في شهر أغسطس الماضي، وفقا لـ"شينخوا".

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