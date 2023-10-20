عقارات الصين
استقرار أسعار المنازل بشكل عام في الصين خلال سبتمبر 2023
غيرت منحى نزولياً على أساس شهري بلغ 0.2% في أغسطس الماضي
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الخميس، إن أسعار المنازل في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم بالصين ظلت مستقرة بشكل عام في شهر سبتمبر الماضي، حيث لم تتغير أسعار المنازل بشكل أساسي في مدن الدرجة الأولى.
وذكرت الهيئة أن أسعار المنازل الجديدة في مدن الدرجة الأولى الأربع في الصين، وهي بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن، ظلت مستقرة على أساس شهري في سبتمبر الماضي، مغيرة بذلك منحى نزوليا على أساس شهري بلغ 0.2% في شهر أغسطس الماضي، وفقا لـ"شينخوا".
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الذهب عند ذروة 3 أشهر جراء الصراع في الشرق الأوسطالعقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر زادت إلى 1990.5 دولار أسواق المال
-
وول ستريت تهبط متأثرة بزيادة عوائد سندات الخزانة وتعليقات باولباول: متانة الاقتصاد واستمرار قوة أسواق العمل يمكن أن تستدعي المزيد من رفع أسعار الفائدة أسواق المال
-
مؤسسة البترول الكويتية تزيد عطاءات زيت الوقود عالي الكبريت في أكتوبرالمؤسسة تعرض في أحدث عطاءاتها الفورية 80 ألف طن للتحميل في 29 و30 أكتوبر طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية