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أزمة العقارات الصينية
العقارات الصينية
عقارات الصين

استقرار أسعار المنازل بشكل عام في الصين خلال سبتمبر 2023

غيرت منحى نزولياً على أساس شهري بلغ 0.2% في أغسطس الماضي

دبي - العربية.نت
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قالت الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الخميس، إن أسعار المنازل في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم بالصين ظلت مستقرة بشكل عام في شهر سبتمبر الماضي، حيث لم تتغير أسعار المنازل بشكل أساسي في مدن الدرجة الأولى.

وذكرت الهيئة أن أسعار المنازل الجديدة في مدن الدرجة الأولى الأربع في الصين، وهي بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن، ظلت مستقرة على أساس شهري في سبتمبر الماضي، مغيرة بذلك منحى نزوليا على أساس شهري بلغ 0.2% في شهر أغسطس الماضي، وفقا لـ"شينخوا".

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