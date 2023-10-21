العقارات السكنية تستحوذ على 65% من المزادات العلنية بالسعودية منذ بداية العام

أفادت بيانات حكومية أن عدد المزادات العلنية التي نفذتها محاكم التنفيذ في المملكة نحو 3842 مزادا منذ بداية عام 2023، وذلك بمعدل نحو 12 مزادا يوميا، واستحوذت العقارات السكنية على نحو 65% منها.

واستحوذت منطقة الرياض على نحو 29% من المزادات بـ 1108 مزادات، تليها محاكم التنفيذ في مكة المكرمة بـ 899 مزادا، تليها المنطقة الشرقية بـ528 مزادا، والمدينة المنورة بـ236 مزادا، ومنطقة عسير بـ 159 مزادا علنيا.

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وبلغ عدد المزادات المنفذة في جازان 118 مزادا، تليها تبوك بـ 123 مزادا، تليها القصيم بـ277 مزادا، تليها منطقة حائل بـ189 مزادا، تليها منطقة الجوف بـ86 مزادا، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

كما بلغ عدد المزادات في منطقة الحدود الشمالية بـ 45 مزادا، تليها منطقة الباحة بـ47 مزادا. فيما سجلت منطقة نجران تنفيذ 27 مزادا علنيا.