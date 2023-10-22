السعودية توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكوري للمقاولين الدوليين
تستهدف تعزيز التقنية والابتكار في قطاع المقاولات
وقعت الهيئة السعودية للمقاولين مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكوري للمقاولين الدوليين على هامش منتدى الاستثمار السعودي الكوري اليوم الأحد في الرياض.
ومثل الهيئة السعودية للمقاولين في توقيع المذكرة الأمين العام عبد المجيد الرشودي، فيما مثل الاتحاد الكوري للمقاولين بارك سونوه.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الهيئة السعودية للمقاولين والاتحاد الكوري للمقاولين الدوليين في قطاع المقاولات، حيث تسعى المذكرة أيضًا إلى وضع أسس ومعايير لتطوير قطاع المقاولات في البلدين، وتحسين مستوى العاملين في القطاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
ومن المتوقع أن تسهم هذه المذكرة في تعزيز التقنية والابتكار في قطاع المقاولات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة السعودية للمقاولين والاتحاد الكوري للمقاولين الدوليين، وتسهيل التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات السعودية والكورية في مجال المقاولات.
يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تهدف إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التواصل بين الأطراف جميعهم ذات العلاقة في القطاع، كما تعمل على إيجاد بيئة آمنة تخدم ملاك المشاريع ورواد القطاع من المقاولين والمهتمين.
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