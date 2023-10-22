مصر تبدأ تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" في هذه المدينة للعاملين بالخارج

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار، إن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023 في تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقةA بالحي الثامن ومنطقة 5 بالحي الخامس، والمخصصة للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن بالمدينة في مواعيد محددة.

وسيتم تسليم 18 قطعة أرض بالمنطقة 5 بالحي الخامس، اليوم الأحد والقطع من 76 : 88، بالمنطقة رقم A بالحي الثامن، غدا الاثنين، وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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وفي سبتمبر الماضي أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، عن بدء الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، لعدد 2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع متميزة في 14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج.

ويتم سداد قيمة هذه الأراضي بالدولار عبر تحويلات من جانب العاملين في الخارج على حسابات مخصصة لدى البنك المركزي المصري، ضمن خطة الدولة لتدبير سيولة دولارية تدعم سوق الصرف والعمليات الاستيرادية وسداد الالتزامات الخارجية.