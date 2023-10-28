"بيوت": إيجارات الشقق بالمناطق الأكثر طلباً في دبي ترتفع 11%

أصدر موقع "بيوت" العقاري، اليوم السبت، تقرير سوق العقارات في دبي للربع الثالث من عام 2023، والذي يكشف النقاب عن المناطق الأكثر رواجًا في قطاع العقارات في الإمارة.

وأظهر التقرير الذي اعتمد على اتجاهات البحث على المنصة، أن أسعار العقارات في دبي واصلت اتجاهها التصاعدي، مما خلق بيئة مثالية للبائعين وأصحاب العقارات.

مادة اعلانية

وأوضح التقرير أن الزيادة المستمرة في الأسعار تتوافق مع الاتجاهات التي لوحظت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، حيث أدى ارتفاع الطلب وتدفق أكبر للمقيمين الجدد إلى حدوث طفرات غير مسبوقة.

وتظهر بيانات موقع "بيوت" أن أسعار مبيعات الشقق والفلل في الأحياء الرئيسية في دبي ارتفعت بنسبة 2-12% في الربع الثالث من عام 2023.

وبالنسبة للشقق والفلل ذات الأسعار المتوسطة، تشمل المناطق الأكثر بحثًا من قبل مشتري العقارات والمستثمرين في قرية جميرا الدائرية (JVC)، وواحة دبي للسيليكون، وداماك هيلز 2، والفرجان، في حين فضل الباحثون عن العقارات الفاخرة كل من (مرسى دبي، والخليج التجاري، والمرابع العربية، ودبي، هيلز استيت) في الربع الثالث من عام 2023.

وشهدت أسعار المبيعات في المناطق الأكثر طلبا للشقق ذات الأسعار المتوسطة زيادة بنسبة 9-15%، باستثناء واحة دبي للسيليكون، حيث انخفض متوسط أسعار صفقات البيع بنحو 2%.

وبالنسبة للفلل ذات الأسعار المتوسطة، فإن الاتجاه مماثل حيث ارتفع متوسط أسعار البيع بنسبة 10-17% في المناطق الأكثر طلبًا. وقد تم تسجيل استثناءات ملحوظة في منطقة الينابيع ودبي لاند، حيث انخفضت أسعار معاملات البيع بنسبة 2% و9% على التوالي.

ومن حيث المناطق ذات الشقق الفاخرة، شهدت معظمها ارتفاعًا ثابتًا في الأسعار بنسبة تقل عن 5%، باستثناء نخلة جميرا، حيث استمر متوسط أسعار المعاملات فيها بالارتفاع بنسبة 14-15%.

واستنادًا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كانت هناك 30 ألفا و981 معاملة بيع عقارات سكنية (جاهزة وقيد الإنشاء) بقيمة 96.9 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023.

وبالنسبة للعائد على الاستثمار وبناءً على عوائد الإيجار المتوقعة للشقق، فقد قدمت مناطق معينة بما في ذلك "مجمع دبي للاستثمار"، و"الليوان"، و"رمرام" عوائد تصل إلى 10%، وهذه النسب تعد مقنعة للمستثمرين. وعندما يتعلق الأمر بالشقق الفاخرة، فقد قدمت مناطق مثل "البراري" و"جميرا جولف استيتس" عوائد مذهلة تصل إلى 8%، وهي نسبة أعلى بكثير من معظم الأسواق العالمية.

اتجاهات العائد على الاستثمار في مجتمعات الفلل

ورصد تقرير "بيوت" اتجاهات العائد على الاستثمار في مجتمعات الفلل والذي عكس صورة إيجابية أيضاً. وتوفر الفلل التي يتم شراؤها بغرض الاستثمار وإعادة تأجيرها في "قرية جميرا الدائرية" متوسط عائد على الاستثمار يزيد عن 9%.

كما تقدم مناطق مثل "المدينة العالمية" و"تاون سكوير" نسبةً للعائد الاستثماري تزيد عن 7% وعندما يتعلق الأمر بالفلل الفاخرة، يعد "البراري" خيارًا موفقًا للمستثمرين حيث يبلغ عائد الاستثمار أكثر من 8%.

حسب التقرير، فقد ساعد تفرد هذه الفلل ومحدودية العرض في السوق على خلق الطلب في هذه المنطقة. وبالمثل، فإن المجتمعات مثل "داماك هيلز" و"المدينة المستدامة"، والتي توفر مجموعة من المرافق للعائلات، توفر عائدًا جيدًا على الاستثمار يزيد عن 7%.

اتجاهات استئجار العقارات في دبي

ورصد تقرير "بيوت"، ارتفاع أسعار الإيجارات المعلن عنها في المناطق الأكثر طلبًا أيضًا، مع زيادة أسعار إيجارات الشقق ذات الأسعار المعقولة في المناطق الأكثر طلبًا بنسبة تصل إلى 11%، في حين شهدت أسعار استئجار الشقق الفاخرة اتجاهًا تصاعديًا يصل إلى 13%.

وشهدت المناطق التي تحتوي على فلل ذات أسعار متوسطة ارتفاعًا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 3% و16%، في حين ارتفعت إيجارات الفلل الفاخرة بنسبة تصل إلى 21%.

ركز الباحثون عن العقارات ذات الأسعار المتوسطة على مناطق مثل قرية جميرا الدائرية (JVC) والنهدة للشقق السكنية. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الفلل ذات الأسعار المتوسطة، فقد توجه بحثهم بشكل أساسي في "داماك هيلز 2" و"مردف". أما في قطاع العقارات الفاخرة، ظل "مرسى دبي" و"الخليج التجاري" من الخيارات الأكثر طلبًا لاستئجار الشقق، في حين أن "دبي هيلز استيت" و"المرابع العربية 3" مطلوبة للفلل الفاخرة.

وعندما يتعلق الأمر بأسعار صفقات استئجار العقارات، فإن معظم الزيادات التي لوحظت في الأحياء ذات الأسعار المتوسطة من حيث الفلل والشقق كانت متواضعة إلى حد ما، حيث بقيت النسبة في حدود 5%، باستثناء الفلل في "قرية جميرا الدائرية"، حيث ارتفع متوسط أسعار معاملات الإيجار بنسبة تزيد عن 8%.

أما بالنسبة للشقق الفاخرة، ظلت أسعار معاملات الإيجار مستقرة إلى حد ما. وبالنسبة لأسعار استئجار الفلل الفاخرة، ارتفعت الإيجارات بنسبة 7-8% في مناطق مثل "دبي هيلز استيت" و"داماك هيلز".

وأشار التقرير إلى أن فترة الصيف تعتبر أقل نشاطًا لسوق العقارات خلال أشهر الصيف، مع سفر العديد من السكان إلى خارج الدولة، ظل النشاط خلال عام 2023 مرتفعًا حتى خلال الأشهر الأعلى حرارة في السنة، يوليو وأغسطس. واقترب حجم المعاملات في الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها من 100 مليار درهم، وهو رقم لم يسبق له مثيل حتى على مدار عام كامل.