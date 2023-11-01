إقراض القطاع الخاص السعودي يواصل النمو.. والتمويل السكني للأفراد يتراجع

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر سبتمبر/أيلول 2023، تراجعاً في التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف، بنسبة 18% على أساس شهري إلى 5.84 مليار ريال.

وكشت البيانات أن التراجع على أساس سنوي بلغت نسبته 41%.

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وفي سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك 12.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول عن الشهر السابق.

ووفقا للبيانات، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 1.576 تريليون ريال في سبتمبر/أيلول من 1.528 تريليون ريال في أغسطس/آب.

وأظهرت البيانات أنه على الرغم من وجود زيادة عن الشهر السابق، فقد انخفض صافي الأصول الأجنبية 6.5% على أساس سنوي.