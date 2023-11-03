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جيف بيزوس
جيف بيزوس
أمازون

مؤسس "أمازون" جيف بيزوس ينقل إقامته من سياتل إلى ميامي

بيزوس تنحّى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في عام 2021

واشنطن - فرانس برس
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أعلن الملياردير الأميركي جيف بيزوس، مؤسس مجموعة "أمازون" العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، الخميس أنه سينقل إقامته من سياتل إلى ميامي ليكون قريبا من والديه وشركته للسياحة الفضائية.

وكتب بيزوس البالغ 59 عاماً عبر حسابه على إنستغرام "أخطط للعودة إلى ميامي، ومغادرة منطقة شمال غرب المحيط الهادئ".

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وأظهر مقطع فيديو قديم مصاحب للمنشور بيزوس وهو يقوم بجولة في أول مكتب لشركة "أمازون" أنشأه في مرآب منزله قبل ما يقرب من ثلاثة عقود.

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وأضاف بيزوس "إنه قرار عاطفي بالنسبة لي. سياتل، سيكون لديك دائماً قطعة من قلبي".

وتابع قائلاً: "أريد أن أكون قريباً من والديّ"، مشيراً إلى أن عمليات شركته "بلو أوريجين" المتخصصة في استكشاف الفضاء "تتحول بشكل متزايد إلى (قاعدة) كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا الأميركية التي تتبع لها أيضاً ميامي.

وتنحّى بيزوس، الذي يمتلك أيضاً صحيفة واشنطن بوست، عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في عام 2021.

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