اعتقال أكبر مسؤول تنفيذي في تابعة لمجموعة "إيفرغراند" العقارية

الشرطة الصينية تعتقل أكبر مسؤول تنفيذي في شركة سيارات كهربائية صينية التابعة لمجموعة إيفرغراند القارية الصينية في أحدث علامة على وجود مشكلة تواجهها شركة التطوير العقاري الأكثر ديونا في العالم.

وأعلنت مجموعة "تشاينا إيفرغراند نيو إنرجي فيكل غروب" اعتقال رئيسها، ليو يونغ تشو، في إشعار موجه إلى بورصة هونغ كونغ، يوم الاثنين، بعد تعليق تداول أسهمها.

جاء ذلك في أعقاب انتشار أنباء يوم السبت تفيد بأن "تشونغتشي إنتربرايز غروب"، بنك الظل الرئيسي في الصين والذي أقرض مليارات الدولارات لمطوري عقارات، تقدم بطلب لإشهار إفلاسه بسبب عجزه عن سداد ديونه ، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

أدت حملة القمع الصينية على الاقتراض المفرط، والتي بدأت منذ عدة سنوات، إلى ترك عشرات المطورين خارج نطاق العمل ويكافحون من أجل البقاء.

كانت مجموعة إيفرغراند المتعثرة حصلت على فرصة خلال الشهر الماضي لإبرام اتفاق لإعادة الهيكلة مع الدائنين بعد إرجاء محكمة في هونغ كونغ قرارها بتصفية الشركة.

وجاء قرار المحكمة المفاجئ بإرجاء اتخاذ أمر بتصفية المجموعة الأكبر مديونية في العالم إلى الـ29 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان الدائنون الخارجيون قد طالبوا الأسبوع الماضي بحصص مسيطرة في أسهم مجموعة إيفرغراند بالإضافة إلى شركتين تابعتين لها في هونغ كونغ كجزء من مناقشات الديون.

وتحاول شركة "إيفرغراند" إنقاذ إصلاح ديونها بمليارات الدولارات منذ أن أدت سلسلة من النكسات إلى عرقلة العملية في الأشهر الأخيرة. وفي أحدث تطور قبل جلسة المحكمة، تطالب مجموعة من الدائنين الخارجيين بالسيطرة على حصص الأسهم في المطور ووحدتين مدرجتين في هونغ كونغ.