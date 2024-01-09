"أم القرى للتنمية" تطور مشروعاً فندقياً بـ 2.5 مليار ريال في وجهة "مسار"

وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة "مسار"، اتفاقيةمع الهيئة العامة للأوقاف، تستحوذ بموجبها الهيئة على قطعتَيْ أرض، بهدف تطوير مشروع نوعي في قطاع الضيافة باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار ريال ينتج عنها أكثر من 1000 غرفة وجناح فندقي.

وجاء التوقيع خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، الذي افتتحه نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس بجدة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.

ومثَّل شركة أم القرى للتنمية والإعمار في حفل التوقيع الرئيس التنفيذي ياسر عبدالعزيز أبو عتيق، فيما مثَّل الهيئة العامة للأوقاف محافظها عماد بن صالح الخراشي، بحضور وزير الحج والعمرةالدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صالح بن إبراهيم الرشيد، ورئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار عبدالله صالح كامل وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح محافظ الهيئة العامة للأوقاف، أن الشراكة مع وجهة "مسار" تُمثِّل فرصة نوعية نحو تنمية عوائد محفظة الأصول الوقفية، من خلال هيكلة الشراكات الاستثمارية عبر الذراع الاستثماري للهيئة "شركة أوقاف للاستثمار" لرفع كفاءة استثمارات عقارات الأوقاف واستدامتها".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار "إننا في شركة أم القرى نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف، كما أننا ملتزمون بجعل الوجهة نقطة التقاء للضيافة والتنمية"، مؤكداً أن مشاريع الضيافة في "مسار" ستقدم خيارات متنوعة وفاخرة وتجارب استثنائية؛ لتلبية احتياجات زوار العاصمة المقدسة.

وتعد "مسار" وجهةً حضريةً ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنَّى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتُسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، فضلًا عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة؛ وهو ما انعكس على نجاحها في جذب مجموعة من الشراكات الاستثمارية المؤسساتية، وزيادة حجم الاستثمارات المستقطبة للوجهة، لترسم بذلك "المسار لمستقبل مكة المكرمة".