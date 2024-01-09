"الدار" العقارية تستثمر مليار درهم للتوسع في قطاع العقارات اللوجيستية

أعلنت شركة الدار العقارية بأبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن نيتها استثمار مليار درهم لمواصلة توسيع وحدة أعمالها للأصول اللوجستية في دبي وأبوظبي.

وقالت الدار في بيان صحافي، إنه بموجب استثمارها الجديد، فإنها ستستحوذ على مجموعة من الأصول القائمة، إلى جانب تطوير مرافق لوجستية جاهزة للتأجير أو مصممة بحسب طلب العميل، وذلك بهدف تلبية الطلب القوي على المرافق اللوجستية الراقية من الفئة الأولى.

وأضافت "يتضمن الاستثمار الجديد أول عملية استحواذ للدار في قطاع المرافق اللوجستية في دبي، حيث استحوذت الدار على مركز 7 سنترال لوجيستكس مع قطعة أرض مجاورة، سيتضاعف بعد تطويرها إجمالي المساحة الحالية القابلة للتأجير البالغة 19 ألف متر مربع.

وذكرت في بيانها أن المنشأة، والتي باعتها شركة سفن سيز ستيل إندستريز، تتسم بموقع استراتيجي في مجمع دبي للاستثمار الذي "يعد من أرقى المناطق الصناعية في دبي".

وكانت الدار قد دخلت قطاع الخدمات اللوجستية للمرة الأولى بعد استحواذها على حصة الأغلبية في مجمع ملتقى أعمال أبوظبي عام 2022.

والدار تنشط في مجال التطوير العقاري والاستثمار وإدارة الأصول في دولة الإمارات.

وأضافت الشركة أنها ستعمل أيضا على تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية حيث ستقوم ببناء 233 ألف متر مربع من المرافق اللوجستية الراقية الجديدة من الفئة الأولى في جميع أنحاء الدولة.



ويشمل ذلك مرافق فردية مؤجرة، بالإضافة إلى عدة مجمعات لوجستية في دبي تصل مساحتها إلى 200 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، والتي سيتم تطويرها بالشراكة مع أهم الجهات الرائدة العاملة في قطاع الأصول اللوجستية بحسب بيانها.