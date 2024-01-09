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شركة بن غاطي للتطوير
شركة بن غاطي للتطوير
عقارات دبي

"بن غاطي" الإماراتية تنفذ صفقة شراء أرض بالخليج التجاري مقابل 365 مليون درهم

إجمالي مشروعات الشركة ارتفع إلى 20 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة بن غاطي العقارية الإماراتية، عن التوسع في مخزون أراضيها عبر شراء قطعة أرض جديدة في منطقة الخليج التجاري في إمارة دبي بقيمة 365 مليون درهم.

وكشفت "بن غاطي"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها أبرمت شراكات جديدة مع العلامات التجارية "جاكوب آند كو"، "بوغاتي" و"مرسيديس بنز"، مؤكدة على الاستمرار في توسعها في مشاريعها العقارية في دبي.

وأشارت إلى أنها ستطرح قريبا مشروعا فاخرا جديدا بعلامة تجارية في قلب الإمارة.

"بن غاطي للتطوير" تبيع المرحلة الأولى من "بوغاتي ريزيدنس" بمليار درهم الأسواق العقارية عقارات دبي "بن غاطي للتطوير" تبيع المرحلة الأولى من "بوغاتي ريزيدنس" بمليار درهم

وتعليقا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية، محمد بن غاطي: "تعد عملية شراء الأرض فرصة ذهبية لتصميم وإنشاء مشروع جديد فاخر، وسيتم إضافة هذه الأرض التي ننوي تطويرها هذا العام إلى مشروعات الشركة التي تبلغ قيمتها الإجمالية حاليا نحو 20 مليار درهم".

وأضاف بن غاطي، أن السوق العقارية في دبي شهدت مبيعات قياسية جاوزت 400 مليار درهم في العام الماضي في أعلى مستويات تاريخية، بفضل الطلب الكبير داخل السوق، متوقعًا استمرار الزخم داخل السوق وتسجيل مستويات سعرية جديدة هذا العام.

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