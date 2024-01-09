"عُمان" تطلق برنامجاً تمويلياً بـ 1.5 مليار ريال للقروض الإسكانية

أطلق بنك الإسكان في سلطنة عمان بدعم من وزارة المالية برنامج "إسكان" بهدف الإسراع في توفير التمويلات لمقدِّمي الطلبات المُدرَجين في قائمة الانتظار بالبنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وقال زاهر بن مرهون العبري مدير عام الخزينة والحسابات بوزارة المالية العمانية إن البرنامج يسعى في مرحلته الأولى إلى تمويل أكثر من 60 ألف سرة خلال السنوات الخمس القادمة، موضحا أنه سيعمل على تسريع وتيرة التمويل على أن لا تتجاوز فترة الانتظار 6 أشهر من إتمام الطلب.

وأضاف في كلمته بحفل إطلاق البرنامج أن "إسكان" يعمل من خلال توفير محفظة إقراضية بقيمة 1.9 مليار ريال عُماني على مدى السنوات الخمس القادمة على إشراك المصارف المحلية بشقيها التقليدي والإسلامي من خلال تكتل مصرفي لتوفير السيولة المالية المطلوبة التي تسهم في إنجاح البرنامج وفق وكالة الأنباء العمانية.

وأكد أن وزارة المالية ستعمل على تقديم التمويل اللازم لدعم فوائد القروض وفق شرائح الدعم المعمول بها في بنك الإسكان العُماني.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني،موسى بن مسعود الجديدي،إن برنامج إسكان سيسهم في تسريع آلية صرف التمويلات الإسكانية من خلال المنصة الإلكترونية "إسكان"، وسيتمكن المواطنون المستحقون من خلال المنصة من تقديم البيانات والمستندات المطلوبة ومعرفة أدوارهم واختيار البنك الذي يرغب كل مواطن في الحصول منه على التمويل الإسكاني المدعوم وفقا لاشتراطات بنك الإسكان العُماني، بالإضافة إلى الاشتراطات المحددة للحصول على التمويلات، وإمكانية الحصول على التمويلات من عدمها ومعرفة شروط الأهلية والاستحقاق، وفئات الدخل المُستهدفة، والرسم الذي يتحمله المواطن قرين كل نسبة فائدة.

وأشار إلى أن الحد الأعلى لمبلغ التمويل يصل إلى 60 ألف ريال عُماني للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى 80 ألف ريال للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية بمدينة السُّلطان هيثم، ومشروعات المدن المتكاملة التي تنفذها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي التمويلات المدعومـة التي قدمها البنك للمواطنيـن منذ تأسيسـه فـي عـام 1977م حتى نهاية عام 2022م على مستوى فروع البنك المنتشرة في مختلف محافظات وولايات سلطنة عُمان أكثر من 56 ألف تمويل بقيمــة إجمالية تزيـد على (1.5) مليار ريـال عُمانـي.

ذكر أن التحديات التي أدت إلى ابتكار هذه الحلول التمويلية هو وصول عدد الطلبات إلى أكثر من 61 ألف طلب ، من بينها أكثر من 49 ألف طلب من الطلبات المحالة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى بنك الإسكان العُماني، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف طلب في قائمة بنك الإسكان العُماني.

وأكد أن تقديم برنامج شامل للإسكان يضمن تمويل أكثر من 50 ألف وحدة سكنية خلال 5 أعوام يسهم في تحقيق الإستراتيجية العمرانية نحو تنمية المحافظات والمدن المستدامة، وتقليص مدة الانتظار في الحدود الممكنة من 15 سنة إلى أقل من 6 أشهر خلال 5 سنوات.

وخلال تدشين البرنامج تم إرسال رسائل نصية لأكثر من 60 ألفا من المواطنين الذين تقدموا بطلب الحصول على تمويل إسكاني حسب الأقدمية وسيتم تمرير أكثر من 900 طلب تمويلي كل شهر حسب الأقدمية، إيذانا ببدء العمليات التمويلية بشكلها الجديد عوضا عن الطرق القديمة المتبعة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني إلى أن نسبة الفائدة على القروض حُدّدت بناء على الراتب بحيث تكون بنسبة 1%للذين رواتبهم أقل من 401 ريال عُماني، و3 %لأصحاب الرواتب من 401 ريال عُماني إلى ألف ريال عُماني، و4 % للذين يتقاضون أعلى من ألف ريال عُماني.