دبي للاستثمار تطلق أول مشاريعها العقارية متعددة الاستخدامات في إفريقيا

أعلنت شركة دبي للاستثمار، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أول مشروع تطويري متعدد الاستخدامات تابع للشركة في القارة الإفريقية.

وأضافت الشركة في بيان أن المشروع الواقع في أنغولا يتألف من مجمع سكني تجاري صناعي متكامل على مساحة 2000 هكتار في الأراضي الأنغولية.

وبحسب البيان، ستتولى دبي للاستثمار مهمة تطوير البنية التحتية وتأجير الأراضي للمطورين والمستثمرين، لتحقيق مشروع تطويري متعدد الاستخدامات، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

ويشمل مخطط المشروع، ملعب جولف مكون من 18 حفرة، وخيارات سكنية متنوعة، تتميز جميعها بموقع استراتيجي على مقربة من مراكز البيع بالتجزئة والمراكز الصناعية التي تنبض بالحياة.

وأوضح البيان أن المساحة التي سيقام عليها مجمع دبي للاستثمار - أنغولا تتألف من شريط ساحلي بطول ثلاثة كيلومترات وشاطئ رملي ممتد على طول كيلومترين، ما يوفر مساحات جذابة لتنفيذ المخطط الرئيسي للمشروع المتعدد الاستخدامات والمتنوع.

وذكر البيان أن تضاريس المنطقة تسمح بتحقيق التكامل السلس بين المناطق الصناعية والتجارية والسكنية، مع الحفاظ على جماليات الطبيعة وخصائصها البيئية.

ويحتل مشروع مجمع دبي للاستثمار - أنغولا موقعا استراتيجيا في بلدية داندي بمقاطعة بينجو، على بعد 50 كيلومترا فقط عن العاصمة الأنغولية لواندا و33 كيلومترا غرب عاصمة المقاطعة كاكسيتو. وتوفر شبكة النقل الإقليمية خدمات المواصلات للزوار المحليين والدوليين.

ويتولى تطوير المجمع شركة دبي للاستثمار الدولية في أنغولا، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار.