1.9 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات أبوظبي في أول أسبوعين من 2024

بلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي نحو 1.9 مليار درهم في أول أسبوعين من عام 2024، عبر 348 معاملة بيع ورهونات على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

ووفقا لمنصة "داري" التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي؛ بلغت قيمة الرهن العقاري في الإمارة نحو 1.5 مليار درهم من خلال تسجيل 215 معاملة رهن، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم أكثر من 356 مليون درهم، تمثل 133 معاملة بيع؛ موزعة بواقع 115 وحدة عقارية جاهزة و18 على المخطط.

ونوهت المنصة، إلى أكبر المعاملات لمدينة أبوظبي حسب القيمة في الأسبوع السابق، حيث تصدرت جزيرة السعديات القائمة بقيمة 8.9 مليون درهم، تلتها جزيرة ياس التي احتلت أربع مرتبات متتالية بتحقيق نحو 23 مليون درهم، وجاءت منطقة الكاسر في المرتبة الخامسة بنحو 4.7 مليون درهم.

ويواصل القطاع العقاري في أبوظبي، نموه مدعوما بالحوافز والمشاريع العقارية النوعية التي تطرحها الدائرة، فضلا عن مختلف المشاريع التي أسستها الجهات العقارية في أبوظبي والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كبيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وعززت تنافسية القطاع عالميا.

وتهدف منصة "داري" إلى تشكيل نقلة نوعية في المشهد الرقمي للقطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز النمو والمنافسة والنجاح المستمر على المدى الطويل.