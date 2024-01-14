التصرفات العقارية في دبي تتجاوز نصف تريليون درهم للعام الثاني على التوالي

أفادت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، بأن 2023 كان عاما استثنائيا على جميع المستويات للقطاع العقاري في دبي مع تجاوز المبيعات نحو 400 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ السوق العقارية في الإمارة.

وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، في بيان اليوم الأحد، إن السوق العقارية في دبي سلكت مسارا صاعدا منذ التعافي من جائحة كورونا في عام 2020، حيث ارتفعت من 69.8 مليار درهم في 2020، إلى 149 مليار درهم في 2021، ثم إلى 265.5 مليار درهم في 2022، وأخيرا 401 مليار درهم في العام الماضي، استنادا على البيانات التاريخية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأضاف الزرعوني، أن هذه الأرقام الاستثنائية تظهر أن المبيعات العقارية في دبي تضاعفت بنحو 5 مرات في العام الماضي، قياسا على عام 2020، في إشارة على الزخم القوي والمستمر داخل السوق.

وكشف الزرعوني، عن أن عدد الصفقات ارتفع بأكثر من 32‎% على أساس سنوي في عام 2023 إلى نحو 129 ألف مبايعة وهي الأعلى تاريخيا، مقارنة مع 97.45 ألف مبايعة بالعام 2022.

وأشار وليد الزرعوني إلى أن قيمة التصرفات العقارية (المبيعات + الرهون + الهبات) ارتفعت في 2023 بنحو 5% إلى 554.7 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم في العام السابق، متجاوزة بذلك مستوى النصف تريليون درهم للمرة الثانية توالياً.

كما ارتفع إجمالي التصرفات العقارية خلال 2023 بأكثر من 38% على أساس سنوي إلى 169 ألف و720 تصرفاً عقارياً مقابل 122 ألفا و658 تصرفاً عقارياً في 2022.

وأوضح أن قيمة الرهون العقارية بلغت 121 مليار درهم عبر 33280 صفقة، ثم الهبات بقيمة 32.65 مليار درهم عبر 7460صفقة.

أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق

وحقق القطاع العقاري في دبي خلال الربع الرابع من العام 2023 أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 112.6مليار درهم، موزعة على أكثر من 31.25 ألف معاملة.

وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2023 بنسبة تبلغ 3.3% على أساس فصلي، مقارنة مع المبيعات المسجلة في الربع الثالث من العام نفسه بـ 109 مليار درهم.

شهر قياسي

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تربع نوفمبر الماضي، على صدارة أشهر العام من حيث قيمة المبيعات، والتي بلغت 42 مليار درهم، أعلى قيمة شهرية لصفقات البيع العقارية تاريخيا عبر 12150 صفقة، يليه أكتوبر بـ 39.2 مليار درهم عبر 11910صفقة، ثم سبتمبر بـ 37.8 مليار درهم عبر 13595 صفقة، ثم يوليو الذي حقق مبيعات بلغت 37.6 مليار درهم عبر 11120 صفقة.