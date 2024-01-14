بيع 19 ألف وحدة سكنية بـ "ضاحية خزام" في الرياض بإجمالي 15 مليار ريال

شهدت "ضاحية خزام" إحدى أكبر الضواحي العمرانية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان وتقع شمال مدينة الرياض، إقبالًا كبيرًا على شراء وحداتها السكنية، وتجاوزت نسبة مبيعات الوحدات السكنية في الضاحية ما يقارب 95% من مجمل الوحدات السكنية المطروحة بقيمة تخطت 15 مليار ريال.

وكشفت الأرقام الرسمية عن بيع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية في 23 مشروعاً سكنياً تقع في الضاحية التي تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع، وذلك خلال فترة قصيرة من الإعلان عن هذه المشاريع التي كان آخرها مشروع "أسس هاوسنق مرسية" في شهر أغسطس من العام الماضي.

وتتميز"ضاحية خزام"بتنوع الفرص التي توفرها في المجال السكني أو الاستثماري، وتتسم بيئتها بمزايا تسهم في الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، وتُقدم نموذجاً للتخطيط الحضري الذي يدعم الأنسنة وتكامل الخدمات والمرافق الترفيهية والصحية والتعليمية والتجارية والاجتماعية والرياضية، لتخلق بها نظام حياة متكامل يتيح لجميع الساكنين الاستمتاع بها وقضاء أوقات رائعة بالقرب من مساكنهم، وفق وكالة الأنباء السعودية"واس".

وتغطي المسطحات الخضراء في الضاحية مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، حيث يصل نصيب الفرد منها إلى 26 مترا مربعا وهذا يواكب المستهدف من برنامج السعودية الخضراء، إضافة إلى وجود "حديقة خزام" التي تعتبر ثاني أكبر حديقة في الرياض بعد حديقة الملك سلمان بمساحة تتخطى 4.5 ملايين متر مربع، كما تستهدف الضاحية زراعة أكثر من نصف مليون شجرة.