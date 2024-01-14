دبي تجري تحديثات على أسماء مناطق التطوير العقاري

أجرت دائرة الأراضي والأملاك تعديلاً حديثاً على أسماء المناطق التطويرية في دبي، بما يتلاءم مع الرؤية المستقبلية للإمارة، ويتوافق مع معايير الربط الحكومي بين الدوائر المعنية بتنظيم وتشريع القطاع العقاري المحلي.

وشملت التعديلات 28 منطقة تتوزع بين مختلف مناطق دبي التي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة معمارية نشطة وسريعة ضمت المزيد من المشاريع المتنوعة بين المجمعات المتكاملة والأبراج والبنايات العمودية التي ساهمت باتساع رقعة التطوير في الإمارة، نقلاً عن صحيفة "الخليج" الإماراتية.

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ومن الأمثلة على هذه التعديلات فقد تغير اسم منطقة الخوانيج الثالثة إلى الطي، والصفوح الثالثة إلى الثنية الأولى، والمدينة الرياضية إلى الحبية الرابعة، والمرابع إلى وادي الصفا، والمضمار إلى الثنية الثانية، والميناء إلى مدينة دبي الملاحية، وتلال الإمارات الأولى إلى الثنية الخامسة، وشارع الشيخ زايد إلى برج خليفة.

كما تغيرت أيضاً أسماء كل من قرية جميرا الأولى إلى البرشاء جنوب الرابعة، ومدينة المهرجان الثانية إلى الخيران، وأم نهد إلى مدينة هند، والقوز الثانية إلى غدير الطير، والصلال إلى مدينة لطيفة، ومدينة دبي الصناعية إلى سيح شعيب، ومدينة الجولف إلى الحبية الخامسة، وغيرها من التعديلات.