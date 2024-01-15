"ديار" للتطوير العقاري تطلق مشروعاً سكنياً في دبي

أعلنت شركة "ديار" للتطوير العقاري في دبي، إطلاق مشروع "روزاليا ريزيدنسز"، السكني في مجتمع الفرجان في دبي.

ويوفر المشروع وحدات سكنية متنوّعة للعائلات، تتألف من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، ويشغل موقعًا مركزيًا مقابل محطّة مترو ديسكفري جاردنز 2. كما يقع بالقرب من نوادي الغولف، ومجمّعات التسوّق، والمطاعم، إلى جانب متاجر التجزئة.

وقد عيّنت "ديار" مقاولا للمشروع، حيث انطلقت أعمال البناء في شهر ديسمبر 2023. ومن المرتقب إنجاز المشروع في الربع الثالث 2025.

وينضمّ المشروع إلى مشروعَين أطلقتهما الشركة في مجتمع الفرجان، أوّلهما مشروع "أماليا ريزيدنسز" الذي أُطلق عام 2022 وتمّ بيع جميع وحداته.

أمّا المشروع الثاني، فهو "ميلينيوم تاليا ريزيدنسز" الذي يضمّ شققًا فندقية مفروشة فاخرة تتولّى إدارتها فنادق ومنتجعات «ميلينيوم»، ويُسجّل بدوره مبيعات قويّة. وتُقدَّر الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بـ 300 مليون درهم إماراتي.