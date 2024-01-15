أسعار العقارات في بريطانيا تشهد أفضل بداية عام منذ 2020

حقق متوسط الأسعار المطلوبة للمنازل في بريطانيا أقوى بداية عام منذ عام 2020.

وأظهرت البوابة العقارية عبر الإنترنت "Rightmove" أن متوسط الأسعار المطلوبة للعقارات ارتفع في الفترة المتراوحة بين الثالث من ديسمبر والسادس من يناير بـ 1.3% إلى نحو 460 ألف دولار وهو أعلى ارتفاع في 8 أشهر.

كما أظهرت Rightmove أن عدد مبيعات المنازل المتفق عليها كان أعلى بنسبة 20% في الأسبوع الأول من يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.