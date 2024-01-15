عقارات بريطانيا
أسعار العقارات في بريطانيا تشهد أفضل بداية عام منذ 2020
يناير يشهد أعلى ارتفاع شهري لأسعار العقارات في 8 أشهر
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
حقق متوسط الأسعار المطلوبة للمنازل في بريطانيا أقوى بداية عام منذ عام 2020.
وأظهرت البوابة العقارية عبر الإنترنت "Rightmove" أن متوسط الأسعار المطلوبة للعقارات ارتفع في الفترة المتراوحة بين الثالث من ديسمبر والسادس من يناير بـ 1.3% إلى نحو 460 ألف دولار وهو أعلى ارتفاع في 8 أشهر.
كما أظهرت Rightmove أن عدد مبيعات المنازل المتفق عليها كان أعلى بنسبة 20% في الأسبوع الأول من يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"أوربكس": صعوبة تواجه وصول "الفيدرالي" إلى مستهدفاته بشأن التضخمقال كبير استراتيجي الأسواق في "أوربكس" عاصم منصور، إن قرار خفض الفائدة من جانب ... أسواق العربية 1230
-
خبير: مستوى ارتباط السوق السعودية بـ"الأميركية" يصل لـ90%قال عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية سعد آل ثقفان، في مقابلة مع "العربية ... أسواق العربية 1230
-
"أليكس بارتنرز"للعربية: 80% من الرؤساء التنفيذيين بالمنطقة متفائلون بآفاق الاقتصادقالت إن الذكاء الاصطناعي والأتمتة من أكبر مسببات الاضطراب للشركات قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية