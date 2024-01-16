طرح فرصة استثمارية لإقامة مشروع "جازان بارك" على 894 ألف متر مربع

أعلنت أمانة منطقة جازان عن طرح فرصة استثمارية جديدة تتمثل في مشروع "جازان بارك" بمدينة جيزان على مساحة 894,17 ألف متر مربع.

وأوضحت أن المشروع يتضمن "متنزها متكاملا، ومرافق عامة، ومناطق خضراء مفتوحة، ومناطق ألعاب ترفيهية مفتوحة، ومضمارا للمشي، ومضمارا للدراجات الهوائية، ومباني إدارية، ومناطق جلسات متعددة الاستخدام".

ويهدف المشروع إلى استغلال المساحة المتاحة لتوفير مناطق ترفيهية مفتوحة وإيجاد عناصر تكاملية مع البيئة المحلية "مشروع بيئي"، وذلك لتقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع، وفق "واس".