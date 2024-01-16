"الوطنية للإسكان": نسبة الإنجاز في "ضاحية سدايم" السكنية تجاوزت 35%

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن ارتفاع نسبة الإنجاز في "ضاحية سدايم" السكنية الواقعة في شمال أبحر بمدينة جدة، إلى أكثر من 35%، كما تجاوزت العقود الموقعة في الضاحية 500 عقد بقيمة تخطت 500 مليون ريال وذلك في فترة زمنية لا تتجاوز خمسة أشهر منذ إطلاق مشاريعها بالشراكة مع 8 مطورين عقاريين.

وتشغل "ضاحية سدايم" موقعا استراتيجيا بالقرب من شاطئ البحر الأحمر وعلى مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين متر مربع، وتستهدف بناء وتطوير أكثر من 8000 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس لتضم 40 ألف نسمة.

وتراعي الوطنية للإسكان NHC في "ضاحية سدايم" تطوير البينة التحتية المتكاملة وتوافر الخدمات الرئيسية، و توفير مقومات جودة الحياة والبيئة المناسبة للأنشطة الرياضية والترفيهية، حيث يتوسط الضاحية حديقة مركزية بمساحة 250 ألف متر مربع ومسار مشاة بطول 8 كلم، مما يسهم في تعزيز دور الشركة في بناء مجتمعات فريدة وبيئات سكنية جاذبة تتضمن تجربة استثنائية للسكان وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتعد الشركة الوطنية للإسكان أكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية التي تتسم بمقومات جودة الحياة، من خلال تطوير 8 ضواحٍ سكنية و6 مجتمعات عمرانية على مساحة أكثر من 120 مليون مترا مربعا تتسع لأكثر من مليون شخص، وتعمل على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.