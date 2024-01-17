عقارات
بنك الإمارات دبي الوطني يوقع اتفاقا مع بلدية رأس الخيمة لتوفير خدمات ضمان عقاري
الاتفاق يدعم نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات
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ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان اليوم الأربعاء أن بنك الإمارات دبي الوطني وقع اتفاقا مع بلدية رأس الخيمة بهدف توفير حلول حسابات الضمان العقاري للمطورين.
وأضاف البيان أن هذه الشراكة الاستراتيجية "تدعم نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات.. خاصة في ظل عودة ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية"، وفقا لـ "رويترز".
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