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البورصة المصرية

مصر الجديدة للإسكان تخطط لتسعير 460 وحدة لطرحها بمدينة هليوبوليس

دبي - العربية.نت
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قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الاثنين، إنها بصدد اعتماد التسعير النهائي لطرح 460 وحدة بمدينة هليوبوليس الجديدة شرق القاهرة من المخزون المدرج بالشركة.

جاء ذلك في رد من الشركة على استفسار للبورصة المصرية، بشأن تقارير إعلامية حول اعتزام الشركة طرح الوحدات المذكورة بقيمة إجمالية 1.3 مليار جنيه.

وذكرت الشركة في ردها أنه سيجري عرض التسعير النهائي على مجلس الإدارة للاعتماد قبل الطرح، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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