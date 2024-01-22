"إس آند بي": أسعار عقارات دبي تواصل الارتفاع في 2024

أكدت المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بوكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات الائتمانية "إس آند بي غلوبال" تاتيانا ليسكوفا، على أن "قطاع العقارات السكنية في دبي حقق انتعاشاً قوياً للغاية على مدى السنوات الثلاثة الماضية منذ 2020، مع زيادات سنوية في الأسعار مكونة من رقمين، متفوقاً على معظم الأسواق الأخرى على مستوى العالم، وخاصة في المواقع المميزة.

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وأضافت ليسكوفا في حديث لصحيفة "الخليج" الإماراتية: "تعتقد الوكالة أن القطاع العقاري في دبي يقترب من أعلى مستوى وصل له، حيث ذكرت تقارير أن أسعار الفلل تتجاوز مستويات الذروة السابقة، في حين ما زال متوسط أسعار الشقق أقل بنسبة 10% إلى 20% من أسعار الذروة السابقة، بسبب فائض العرض التاريخي".

وأشارت إلى أن "مطوري العقارات في دبي سجلوا نمواً في مبيعات العقارات على المخطط على مدى السنوات الثلاثة الماضية، مسجلةً رقماً قياسياً في عام 2023، بدعم من الطلب القوي للغاية من المشترين الدوليين، فضلاً عن الاهتمام الإقليمي المدعوم بتحسن أسعار النفط. كما حقق المطورون زيادة كبيرة في الإيرادات، ما يوفر لهم قراءة جيدة لإيراداتهم المستقبلية خلال السنتين أو الثلاثة القادمة".

وتوقعت نمو الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% - 7% في المتوسط في عام 2024 في دبي، ما يعكس استقراراً تدريجياً للأسعار واحتمال تصحيح طفيف، حيث نعتقد أنه لن يتجاوز 5%-10%. وتابعت: "تشمل بعض المخاطر الرئيسية التي تهدد ديناميكية الطلب ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل، فضلاً عن التداعيات غير المؤكدة للصراعات الجيوسياسية. ويتأثر الطلب على العقارات في دبي أيضاً بالمعنويات، وربما بالتغيرات غير المواتية في أسعار النفط، نظراً لأهميته بالنسبة للاقتصادات الإقليمية".