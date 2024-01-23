"الدار العقارية" الإماراتية تطلق مشروعا جديدا في جزيرة ياس

أعلنت شركة الدار العقارية اليوم الثلاثاء عن إطلاق مشروع "سما ياس" في جزيرة ياس المقرر إطلاق مبيعاته في فبراير/ شباط المقبل.

وقالت الدار في بيان صحافي إن المشروع يضم 234 وحدة سكينة محاطة بمساحات خضراء، فضلا عن منتجع صحي ومساحات تجزئة.

وأضافت أن شركة "وودز باغوت" تولت وضع التصميم المعماري للمشروع، بينما قدمت شركة التصميم الداخلي "ماسترد آند لينين" التصاميم الداخلية.