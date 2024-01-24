إطلاق أول برج سكني يحمل علامة "مرسيدس بنز" في دبي بارتفاع 341 متراً

كشفت شركة السيارات الألمانية مرسيدس بنز "و"بن غاطي للتطوير العقاري" الإماراتية، عن إطلاق المشروع السكني المشترك في دبي وهو برج "مرسيدس بنز بليسز- بن غاطي" بارتفاع 341 مترا ويقع في قلب المدينة بالقرب من برج خليفة.

وقالت "بن غاطي للتطوير"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ المشروع ينطلق هذا العام وسيكون برجا سكنيا مكونا من 65 طابقًا، ليضم 150 وحدة سكنية فاخرة.

وأفادت الشركة بأن المشروع يمثل نظامًا بيئيًا شاملاً يتكيف مع احتياجات سكانه وضيوفه من خلال توفير الوصول إلى مجموعة من حلول المعيشة التي تركز على العملاء، وسيكون أول مشروع عقاري يحمل العلامة التجارية لـ"مرسيدس بنز".

وأشارت إلى أن "مرسيدس - بنز" ستتعاون مع الشركات المحلية التابعة لها، والمطورين ومقدمي خدمات، مجموعة من حلول التنقل المتقدمة والمبتكرة، وسوف يشمل ذلك مرافق شحن السيارات الكهربائية، وتطبيقات التنقل الذكية، وخدمات نقل الركاب، ومشاركة الدراجات والسكوتر الكهربائي، وخدمة السائق الخاص، وميزة شحن السيارات الآلية.