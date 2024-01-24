اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تصميم البرج الذي يحمل العلامة التجارية لمرسيدس بنز
تصميم البرج الذي يحمل العلامة التجارية لمرسيدس بنز
عقارات دبي

إطلاق أول برج سكني يحمل علامة "مرسيدس بنز" في دبي بارتفاع 341 متراً

تنفيذ المشروع يتم بالشراكة مع بن غاطي للتطوير العقاري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

كشفت شركة السيارات الألمانية مرسيدس بنز "و"بن غاطي للتطوير العقاري" الإماراتية، عن إطلاق المشروع السكني المشترك في دبي وهو برج "مرسيدس بنز بليسز- بن غاطي" بارتفاع 341 مترا ويقع في قلب المدينة بالقرب من برج خليفة.

وقالت "بن غاطي للتطوير"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ المشروع ينطلق هذا العام وسيكون برجا سكنيا مكونا من 65 طابقًا، ليضم 150 وحدة سكنية فاخرة.

وأفادت الشركة بأن المشروع يمثل نظامًا بيئيًا شاملاً يتكيف مع احتياجات سكانه وضيوفه من خلال توفير الوصول إلى مجموعة من حلول المعيشة التي تركز على العملاء، وسيكون أول مشروع عقاري يحمل العلامة التجارية لـ"مرسيدس بنز".

"S&P" للعربية: نتوقع تباطؤ نمو أسعار عقارات دبي في 2024 قصص اقتصادية خاص "S&P" للعربية: نتوقع تباطؤ نمو أسعار عقارات دبي في 2024

وأشارت إلى أن "مرسيدس - بنز" ستتعاون مع الشركات المحلية التابعة لها، والمطورين ومقدمي خدمات، مجموعة من حلول التنقل المتقدمة والمبتكرة، وسوف يشمل ذلك مرافق شحن السيارات الكهربائية، وتطبيقات التنقل الذكية، وخدمات نقل الركاب، ومشاركة الدراجات والسكوتر الكهربائي، وخدمة السائق الخاص، وميزة شحن السيارات الآلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استطلاع رأي: 54% من الناخبين الجمهوريين في نيوهامشير يعتبرون ترمب مناسبا للرئاسة استطلاع رأي: 54% من الناخبين الجمهوريين في نيوهامشير يعتبرون ترمب مناسبا للرئاسة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط