"العاصمة الإدارية" المصرية تطرح أراضي وتشترط سداد مقدماتها بالدولار

طرحت شركة "العاصمة الادارية للتنمية العمرانية" 50 قطعة أرض في منطقة (MU 23) بأنشطة واستخدامات متعددة بمساحات تتراوح بين 4 آلاف و12 ألف متر مربع، وبسعر 20 ألف جنيه للمتر، بحسب مصدرين تحدثا لـ"العربية Business".

وقال مصدر إن شركة "العاصمة الإدارية" لأول مرة تطرح أراضي مع اشتراط سداد المقدمات وهي 20% من قيمة الأرض بالدولار، الذي يتم تسعيره بناء على سعر الصرف بالسوق الرسمية، ولا يشترط تحويلها من الخارج.

وطرحت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يوم الأحد 14 يناير 2024، أراضي للحجز بنظام الأقساط المتساوية، وتم نشر كراسة الشروط الخاصة بالطرح من خلال الموقع الرسمي للشركة حتى اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

وأوضح المصدر أنه يتم سداد باقي ثمن الأرض بالجنيه المصري على أقساط متساوية لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى الفائدة على الأقساط، موضحا أن كراسة الشروط التي وضعتها شركة "العاصمة الإدارية" تحدد ارتفاعات المشروعات بدور أرضي و9 أدوار متكررة فقط.

وأضاف أن هذا الطرح الجديد يتميز عن طروحات "هيئة المجمتعات العمرانية" الأخيرة في أن كامل الأراضي التي تطرحها الهيئة لابد من سداد كامل قيمتها بالدولار وأيضا لابد أن يتم سداد كامل القيمة من خارج مصر، مما يشكل عبئا كبيرا على الشركات في تدبير العملة وتحمل تكاليف تحويل الأموال من الخارج لداخل مصر.

بينما قال مصدر آخر بشركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" لـ"العربية Business"، إن أسعار الأراضي بالطرح الحالي تزيد بنحو 10% فقط عن أسعار الطرح السابق.

وأكد المصدر الإقبال الكبير من الشركات على شراء كراسة الشروط، متوقعاً تزايد عمليات شراء تلك الأراضي المطروحة لتميزها وخاصة مع قرب الانتقال الكامل للجهات الحكومية للعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى بدء تشغيل عدد من الخدمات ووسائل النقل بالمدينة.

قال رئيس شركة العاصمة الإدارية، خالد عباس، في ديسمبر الماضي إنه سيتم طرح منطقة بالكامل في العاصمة، تضم 50 فرصة استثمارية، وذلك بعد توقف الطرح طيلة الفترة الماضية، وسيتم مواجهة بعض العراقيل في إصدار عدد من التراخيص.