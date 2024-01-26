البنوك الصينية توفر قروضاً بنحو 10 تريليونات يوان لقطاع العقارات في 2023
قروض الرهن العقاري الفردية بلغت 6.4 تريليون يوان
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أظهرت بيانات حكومية أصدرتها الهيئة الوطنية للرقابة المالية يوم الخميس الماضي، أن القطاع المصرفي الصيني وفّر نحو 10 تريليونات يوان (1.41 تريليون دولار) على شكل قروض لقطاع العقارات في عام 2023.
وقال شياو يوان تشي، نائب رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن قروض التنمية العقارية بلغت 3 تريليونات يوان، في حين بلغت قروض الرهن العقاري الفردية 6.4 تريليون يوان.
وفي الوقت نفسه، بلغت استثمارات البنوك في السندات التي تصدرها الشركات العقارية 427.5 مليار يوان حتى نهاية عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 15% عن العام السابق، وفقا لشياو.
وأضاف شياو أن الهيئة ستُوجه المؤسسات المالية للاستفادة الكاملة من سياسات الدعم الحالية وتقديم خدمات أفضل للسوق العقارية والحفاظ على استقرار خطوط الائتمان للقطاع وسط جهودها لتعزيز التنمية المستقرة والسليمة للسوق العقاري.
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