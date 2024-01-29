كل ما يجب معرفته عن عملية تصفية "إيفرغراند" الصينية

أمرت محكمة في هونغ كونغ، اليوم الاثنين، بتصفية شركة التطوير العقاري الصينية إيفرغراند العملاقة، في خطوة من المرجح أن يكون لها تأثير على الأسواق المالية المنهارة وأيضا القطاع العقاري في الصين مع سعي صناع السياسات لاحتوائها، وسط أزمة تتفاقم، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وقد تكون مثل هذه العملية معقدة، نظرا لاعتبارات سياسية محتملة، وأيضا نظرا لكثرة السلطات المعنية.

ماذا سيحدث بعد أن أمرت المحكمة بتصفية "إيفرغراند"؟

بمجرد صدور أمر التصفية، سيتم تعيين جهة مؤقتة للتصفية ومن ثم جهة رسمية لتولي السيطرة والاستعداد لبيع أصول المطور لسداد ديونه.

يمكن للمصفين أن يقترحوا خطة جديدة لإعادة هيكلة الديون للدائنين الخارجيين الذين يمتلكون ديونًا بقيمة 23 مليار دولار في "إيفرغراند" - بحال قرروا أن الشركة لديها أصول كافية أو إذا ظهر مستثمر خارجي. وسيقومون أيضًا بالتحقق في شؤون الشركة حيث يمكنهم إحالة أي سوء سلوك مشتبه به من قبل المديرين إلى المدعين العامين في هونغ كونغ.

يمكن لـ "إيفرغراند" استئناف أمر التصفية، لكن عملية التصفية ستستمر في انتظار الاستئناف.

تم تعليق تداول أسهم شركة "إيفرغراند" والشركات التابعة لها المدرجة بعد أمر التصفية. تتطلب قواعد الإدراج من الشركة إظهار هيكل الأعمال مع العمليات وقيم الأصول الكافية.

ما حجم الديون التي يمكن أن يستردها الدائنون وما هي التحديات الرئيسية؟

واستشهدت "إيفرغراند" بتحليل شركة "ديلويت" للاستشارات - خلال جلسة استماع بمحكمة هونغ كونغ في يوليو - الذي قدر معدل الاسترداد بنسبة 3.4% إذا تمت تصفية المطور.

ومع ذلك، بعد أن قالت شركة "إيفرغراند" - في سبتمبر/أيلول الماضي - إن وحدتها الرئيسية ورئيسها هوي كا يان يخضعان للتحقيق من قبل السلطات لارتكابهم جرائم غير محددة، يتوقع الدائنون الآن معدل استرداد أقل من 3%.

وتم عرض سندات "إيفرغراند" الدولارية بنحو سنت واحد على الدولار يوم الجمعة.

تم بيع معظم أصول "إيفرغراند" أو الاستيلاء عليها من قبل الدائنين، مما أدى إلى ترك وحدتيها مدرجتين في هونغ كونغ - مجموعة Evergrande Property Services وأيضا مجموعة Evergrande New Energy Vehicle. وانخفضت قيمتها السوقية المجمعة إلى 973 مليون دولار حتى يوم الجمعة.

يمكن للجهة المختصة بالتصفية ببيع ممتلكات "إيفرغراند" في الوحدتين على الرغم من أنه قد يكون من الصعب العثور على مشترين.

وبعد التصفية، تستطيع الجهة السيطرة على الشركات التابعة لشركة "إيفرغراند" في جميع أنحاء الصين القارية من خلال استبدال ممثليها القانونيين واحدًا تلو الآخر، وهي عملية قد تستغرق شهورًا أو سنوات.

وقال الخبراء في مجال التصفية إن تغيير الممثلين سيكون تحديا للجهة المصفية لأن منطقة قوانغتشو، حيث يوجد مقر "إيفرغراند"، ليست واحدة من المدن الصينية الثلاث التي تعترف بشكل متبادل بأوامر التصفية مع هونغ كونغ.

وحتى لو استحوذت الجهة المختصة بالتصفية على الوحدات التي لديها مشاريع داخلية، فإن الكثير منها قد استحوذ عليها الدائنون بالفعل، أو جمدتها المحاكم، أو لم يتبق لها سوى قيمة ضئيلة، أو حتى في أسهم سلبية بسبب انخفاض أسعار العقارات.

ما مدى أهمية التصفية بالنسبة لسوق العقارات في الصين؟

في حين أن تصفية شركة التطوير التي تبلغ أصولها 240 مليار دولار من شأنها أن ترسل موجات صادمة عبر أسواق رأس المال الهشة بالفعل، إلا أن الخبراء قالوا إنها لن تقدم مخططًا لكيفية ظهور التصفية للمطورين الآخرين المحاصرين.

ونظراً للحجم الهائل لمشاريع "إيفرغراند" وديونها، فإن العملية ستشمل العديد من السلطات والاعتبارات السياسية. سيكون استكمال مشاريع بناء المنازل الجارية أولوية قصوى للشركة والقطاع والحكومة.