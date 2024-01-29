"عمان ريت" يستحوذ على عقارات بقيمة 17 مليون دولار

أعلن صندوق "عمان ريت"، اليوم الاثنين، استحواذه على محفظة من ثمانية مستودعات بقيمة إجمالية 6.55 مليون ريال (نحو 17 مليون دولار).

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وقال الصندوق في بيان لبورصة مسقط، إن قيمة الاستحواذ تتألف من مبلغ نقدي 4.585 مليون ريال تم سداده من تسهيلات ائتمانية قائمة مقدمة من مزن للصيرفة الإسلامية وهي النافذة الإسلامية للبنك الوطني العماني، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضاف أنه سيسدد المبلغ المتبقي وقدره 1.965 مليون ريال إلى البائع عبر طرح خاص لوحدات في الصندوق بقيمة 100 بيسة للوحدة سيتم إصداره بعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم والذي سيتم الإعلان عنه قريبا.

وقال الصندوق في بيانه إن الأصول المستحوذ عليها حديثا مستأجرة من جانب جهات صناعية وتجارية معروفة في السوق المحلية وتتميز بفترة إيجار غير منتهية مدتها أربع سنوات بما يتماشى مع استراتيجيته لتحقيق استقرار في العائدات المستقبلية فضلا عن تنويع وزيادة المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية للمحفظة.