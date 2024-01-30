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المؤسسة العامة للإسكان بالأردن - بترا
المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بالأردن - بترا

الأردن يطرح أراضي سكنية بمحافظة المفرق لذوي الدخل المتوسط والمنخفض

بالتقسيط على 10 سنوات والدفعة الأولى 5% من الثمن

دبي - العربية.نت
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أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بالأردن، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الاستفادة للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمتدني من مشروع أم الجمال - بمحافظة المفرق الواقع على الشارع العام الطريق الدولي.

ووفقا لبيان صادر عن المؤسسة، يحتوي المشروع على قطع أراض سكنية تامة المرافق (الطرق والمياه والكهرباء) وضمن شروط البرنامج الوطني للإسكان - محور الأراضي بدفعة أولى تبلغ 5%، من ثمن القطعة وتقسيط باقي الثمن للمؤسسة مباشرة لمدة أقصاها 10 سنوات وضمن فائدة بنسبة 3.5% أو ما يعادلها بالمرابحة الاسلامية.

وتتمثل مواصفات المشروع حسب معدل مسـاحات القطع وتتراوح بين 325 و591 مترا مربعا، ومعدل ثمن القطعة بين 4961 و9022 دينارا، ومعدل قيمة الدفعة الأولى يتراوح بين 248 و451 دينارا، ومعدل القسط الشهري بين47 و85 دينارا، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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وأوضحت المؤسسة، ان مندوبيها سيتواجدون في مبنى مديرية قضاء أم الجمال في محافظة المفرق خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من اليوم ولغاية يوم الخميس 8 فبراير/شباط.

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