ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال يناير

أظهرت بيانات من مؤسسة "نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي" للإقراض العقاري، يوم الأربعاء، أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت أكثر مما توقّعه الاقتصاديون في يناير/كانون الثاني، مما يشير إلى أن الضغط الناجم عن أسعار الفائدة المرتفعة بدأ ينحسر.

وقالت "نيشن وايد" إن أسعار المنازل ارتفعت، في يناير، 0.7 %، مقارنة بالشهر السابق، بعد استقرارها في ديسمبر/ كانون الأول، متجاوزة توقعات الاقتصاديين، في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع 0.1 %.

وأضافت: "كانت هناك بعض العلامات المُشجّعة للمشترين المحتمَلين مؤخراً مع استمرار معدلات الرهن العقاري في الانخفاض، ويأتي هذا بعد تحول في وجهة النظر بين المستثمرين حول المسار المستقبلي لسعر الفائدة البنكية" وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضحت أن الأسعار في يناير كانت أقل بنسبة 0.2% عن العام السابق، وهو أصغر انخفاض سنوي منذ يناير 2023، بعد توقعات بانخفاض بنسبة 0.9%، وانخفاض بنسبة 1.8 %خلال ديسمبر.

وتابعت أنه بالنظر إلى الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1%، وهي أسرع وتيرة لها منذ يوليو/تموز 2022، قبل وقت قصير من ارتفاع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، واضطراب سوق السندات المؤقتة في عهد رئيسة الوزراء ليز تروس.

وخلصت إلى أنه من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 5.25 %، يوم الخميس، لكنه قد يُخفّض بعض توقعاته للتضخم، والتي يعتقد الاقتصاديون أنها ستمنحه مجالاً لبدء خفض أسعار الفائدة اعتباراً من منتصف هذا العام.